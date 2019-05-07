Мужчина захватил заложников в магазине Франции: вспыхнула перестрелка

Вооруженный мужчина захватил 5 заложников в табачной лавке во Франции. Это произошло 7 мая в Тулузском пригороде Бланьяк.

Об этом сообщает 24 канал в своем Telegram.

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Среди заложников хозяин магазина и четверо покупателей, все – женщины.

Злоумышленник дважды выстрелил в полицейских, чтобы помешать им приблизиться к магазину. На шлеме нападающего заметили камеру GoPro, очевидно, он снимает свое преступление на видео.

В районе Бланьяк проходит спецоперация и полиция департамента Верхняя Гаронна просит всех не приближаться к периметру безопасности. На место инцидента прибыли бойцы французского спецподразделения RAID.



Табачная лавка, в которой вооруженный мужчина захватил заложников

Voici les premières images du RAID 31 (Toulouse) déployés à Blagnac à l’occasion de la prise d’otages de 4 personnes par un individu depuis 16h15. Ils ont déployé leur bouclier Bali Ramsès avec un panneau central, 2 orientables et les rampes d’éblouissement Extrem’Vision. pic.twitter.com/jpGhkIs7TT — RAID Unité Spéciale (@raid_fipn) 7 мая 2019 г.