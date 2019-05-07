Мужчина захватил заложников в магазине Франции: вспыхнула перестрелка
Вооруженный мужчина захватил 5 заложников в табачной лавке во Франции. Это произошло 7 мая в Тулузском пригороде Бланьяк.
Об этом сообщает 24 канал в своем Telegram.
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Среди заложников хозяин магазина и четверо покупателей, все – женщины.
Злоумышленник дважды выстрелил в полицейских, чтобы помешать им приблизиться к магазину. На шлеме нападающего заметили камеру GoPro, очевидно, он снимает свое преступление на видео.
В районе Бланьяк проходит спецоперация и полиция департамента Верхняя Гаронна просит всех не приближаться к периметру безопасности. На место инцидента прибыли бойцы французского спецподразделения RAID.
Табачная лавка, в которой вооруженный мужчина захватил заложников