Чоловік захопив заручників у крамниці Франції: спалахнула перестрілка
Озброєний чоловік захопив 5 заручників у тютюновій крамниці у Франції. Це сталося 7 травня в тулузькому передмісті Бланьяк.
Про це повідомляє 24 канал у своєму Telegram.
Читайте також: Росія звільнила з полону двох українців: відомі імена
Серед заручників господар магазину і четверо покупців, усі – жінки.
Зловмисник двічі вистрілив у поліцейських, щоб завадити їм наблизитися до крамниці. На шоломі нападника помітили камеру GoPro, очевидно, він знімає свій злочин на відео.
У районі Бланьяк проходить спецоперація і поліція департаменту Верхня Гаронна просить усіх не наближатися до периметру безпеки. На місце інциденту прибули бійці французького спецпідрозділу RAID.
Тютюнова крамниця, в якій озброєний чоловік захопив заручників
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою7 січня 2015 , 11:10
Тисячі українців хочуть відсвяткувати зимові свята у Єгипті: наскільки там безпечно24 грудня 2018 , 10:28
Відкривай легендарні місця: Сопот9 квітня 2018 , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis16 квітня 2018 , 15:00