Чоловік захопив заручників у крамниці Франції: спалахнула перестрілка

Озброєний чоловік захопив 5 заручників у тютюновій крамниці у Франції. Це сталося 7 травня в тулузькому передмісті Бланьяк.

Про це повідомляє 24 канал у своєму Telegram.

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Серед заручників господар магазину і четверо покупців, усі – жінки.

Зловмисник двічі вистрілив у поліцейських, щоб завадити їм наблизитися до крамниці. На шоломі нападника помітили камеру GoPro, очевидно, він знімає свій злочин на відео.

У районі Бланьяк проходить спецоперація і поліція департаменту Верхня Гаронна просить усіх не наближатися до периметру безпеки. На місце інциденту прибули бійці французького спецпідрозділу RAID.



Тютюнова крамниця, в якій озброєний чоловік захопив заручників

Voici les premières images du RAID 31 (Toulouse) déployés à Blagnac à l’occasion de la prise d’otages de 4 personnes par un individu depuis 16h15. Ils ont déployé leur bouclier Bali Ramsès avec un panneau central, 2 orientables et les rampes d’éblouissement Extrem’Vision. pic.twitter.com/jpGhkIs7TT — RAID Unité Spéciale (@raid_fipn) 7 мая 2019 г.