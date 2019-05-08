05:19
8 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: НАТО вже в Росії. Відповідь Дудю від "Россия 24"
      Вєсті Кремля
      22:56, 7 травня
      Вєсті.UA: Доля Луценка в команді Зеленського. Чого Шуфрич поїхав у Крим
      Вєсті.UA
      19:13, 7 травня
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, 26 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Татуювання для всіх
      Згадати все
      23:20, 3 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      Стрілянина в одній із шкіл США: одна дитина загинула, семеро госпіталізовані

      122 Читать новость на русском
      В одній із шкіл США сталася стрілянина
      В одній із шкіл США сталася стрілянина / Фото з відкритих джерел

      У середній школі в передмісті Денвера штат Колорадо сталася стрілянина. Внаслідок інциденту загинув 18-річний учень, ще семеро дітей отримали поранення.

      Інцидент стався у навчальному закладі STEM в районі Хайлендс Ренч. За словами шерифа округу Дугласа Тоні Сперлока, двоє школярів перебувають у важкому стані. Він додав, що затримано двоє підозрюваних. Вони також школярі.

      Читайте також: Підліток захопив заручників у крамниці Франції: всіх людей вже звільнили

      Коли правоохоронці прибули на виклик – постріли у приміщенні школи ще тривали. Спершу повідомлялося, що у будівлі навчального закладу може перебувати третій стрілець, однак згодом шериф підтвердив, що стрільців було лише двоє. Всіх учнів евакуювали і вивезли з території школи автобусами.

      Шериф також додав, що біля школи виявили автомобіль одного з нападників. Наразі працівники поліції встановлюють місце проживання стрільця.

      Один з учнів отримава три вогнепальні поранення. Наразі він перебуває в лікарні, лікарі запевнили батьків, що його життю нічого не загрожує.

      Стрілянина у США, Школа, Діти
      Школа STEM де сталася стрілянина // @BestTenNews1

      Стрілянина сталася близько другої години дня за місцевим часом. Керівництво школи одразу викликало правоохоронців. Наразі триває розслідування інциденту.

      Стрілянина у США, школа, Діти
      Дітей евакуювали зі школи автобусами

      Батько одного з учнів STEM School Highlands на в ефірі місцевого радіо KOA, що двоє людей увірвалися в клас і відкрили вогонь, поранивши учнів. Він також зазначив, що учні змогли роззброїти нападників.

       

      blog_ava
      Як правильно займатись оральним сексом
      7 травня
      1236
      Теги: Новини США Діти і неповнолітні Кримінальні новини Жертви
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Про Авакова, команду Зеленського та повернення в Україну: друга частина інтерв'ю з Коломойським
      7 травня , 22:30 Про Авакова, команду Зеленського та повернення в Україну: друга частина інтерв'ю з Коломойським
      952
      Головні новини 7 травня: обрання голови Антикорупційного суду та нова вигадка Росії
      7 травня , 22:08 Головні новини 7 травня: обрання голови Антикорупційного суду та нова вигадка Росії
      956
      Як захистити деревину від шкідників та комах
      7 травня , 11:00 Як захистити деревину від шкідників та комах
      1245
      Реінтегрувати жителів Донбасу буде нескладно, – ветеран про перемоги і зради на війні
      7 травня , 22:01 Реінтегрувати жителів Донбасу буде нескладно, – ветеран про перемоги і зради на війні
      Повернись живим 898
      Провідна неділя: правила, прикмети та традиції
      7 травня , 19:10 Провідна неділя: правила, прикмети та традиції
      Анастасія Ковач-Петрушенко 17203
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Через Росію США перекинули в Європу бомбардувальники, які здатні нести ядерні ракети
       16 березня , 17:48
      Тисячі українців хочуть відсвяткувати зимові свята у Єгипті: наскільки там безпечно
       24 грудня 2018 , 10:28
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук