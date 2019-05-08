У Запоріжжі вихователька садка силою тягала дитину по майданчику: деталі інциденту

В інтернеті з'явилось відео, як у запорізькому дитсадку "Золотий ключик" вихователька кричить на дитину і тягає її по майданчику. Цей інцидент випадково зафільмували мешканці будинку навпроти.

На відео видно, як жінка намагається розділити дітей "по парах". Двоє малюків вередують, тож вихователь застосовує силу.

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Колеги ж не вірять побаченому і захищають жінку – кажуть, відео поганої якості, і трактувати його можна по-різному.



У Запоріжжі вихователька садка силою тягала дитину по майданчику// Скрін з відео

Вихователь працює уже не перший рік, і завжди мала лише позитивну репутацію.

Вона працює тут 32 роки. Її дуже багато людей знають на районі, у неї багато вихованців, і ми із заздрістю завжди спостерігали, як до неї приходять вихованці минулих років. Ми в шоці, мені взагалі здається, що це таке замовлене відео,

– сказала вихователька Ірина Клименко.

Жодного поганого слова про садок і вихователів не сказали і батьки, які саме забирали дітей додому.

Ніколи нічого не було, ніколи моїх дітей ніхто не ображав. Педагогічний склад відмінний, таких ще треба вихователів пошукати,

– зазначила мама Наталія.

Та коли відео з'явилося у мережі, вихователька усвідомила що сталося, і звільнилася – каже керівниця садочка

3 травня 2019 року вихователька в дошкільному закладі не працює і звільнена. Вона сказала – я не зможу працювати. Пройде службове розслідування, і потім все вам буде сказано,

– заявила завідувачка садка Світлана Панченко.

Розслідування проводять не лише працівники садка, а й правоохоронці. Їх ми якраз зустріли під час зйомки.

Такі випадки, не рідкість в українських дитячих садках. Лише за останній місяць сталось кілька скандальних історій. У квітні у столичному садку №285 вихователька тягала дітей за вуха під час прогулянки. Аби ті – "краще її чули". А в березні у Вишгороді під Києвом працівниця садка вирішила силою примусити дітей швидше збиратись на вулицю.

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Відео, на якому жінка ударами та штурханами виштовхувала дітей на прогулянку, розлетілось інтернетом. Після чого справою зайнялась поліція та місцевий відділ освіти. На час розслідування горе-виховательку відсторонили від роботи. Виховательці ж із Запоріжжя загрожує штраф, якщо її провину доведуть.