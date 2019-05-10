Чоловік викинув із сьомого поверху рідну матір: деталі

У Миколаєві чоловік викинув з балкону рідну матір. Все сталося на очах у сусідів, нелюд силою відривав пальці матері від перил, за які та намагалася втриматися.

Благання про допомогу сусіди почули вчора близько опівночі.

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А коли виглянули у вікно, то вжахнулись. Жінка висіла в повітрі вчепившись за поручні балкону, просила сина витягнути її. А він натомість відривав її руки.



Балкон, на якому сталася трагедія

Зірвавшись із сьомого поверху, жінка загинула. Сина-вбивцю затримали одразу.

Опору він не чинив. Він знаходився на місці події. Був у стані шоку. Свої дії пояснити не зміг. Він у стані алкогольного сп’яніння, у крові було виявлено 2,5 проміле алкоголю,

– зазначив речник Патрульної поліції Миколаєва Віктор Кірієєв.

Затриманого звати Спартак. Чоловік раніше судимий, бо до смерті забив сусіда. А повернувшись з в'язниці ніде не працював, пиячив та вчиняв бійки.

"Він знаходиться на психіатричному обліку в медичному закладі. У зв’язку з чим у стані алкогольного сп’яніння він неодноразово вчиняв адміністративні правопорушення. На нього складались протоколи про адміністративні правопорушення", – сказала речниця управління Нацполіції в Миколаївській області Інна Парфенова.



Двір, у якому сталася трагедія

Сусіди, розповіли, що дебошир піднімав руку також на рідну матір та співмешканку.

Багато років тому загибла так само втратила доньку. Семирічна дитина впала з цього ж балкону.

Вона їх буквально залишила на хвилину, побігла в магазин по хлібом. А ось цей син її був ще маленький. І вона залишила його буквально на кілька хвилин. Він іграшку на мотузці спустив. А дівчинка перехилилася, хотіла іграшку дістати,

– розповіла сусідка Любов.

Тим часом, зловмисник зараз знаходиться у слідчому ізоляторі. Якщо психіатричне обстеження доведе, що чоловік може бути підсудним, то йому загрожує до 15 років позбавлення волі.