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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Мужчина жутким образом покончил с собой перед Белым домом в США

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Напротив Белого дома в США мужчина совершил самоубийство
Напротив Белого дома в США мужчина совершил самоубийство / Соцсети

Утром 3 марта по местному времени в американском Вашингтоне напротив Белого дома мужчина выстрелил себе в голову.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на Секретную службу США.

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Отмечается, что мужчина подошел к забору в районе Северной поляны Белого дома, вытащил скрытый пистолет и выстрелил несколько раз.

По информации спецслужбы, никого из представителей семьи Трампа в этот момент в Белом доме не было.

Кроме того, ни один из выстрелов мужчины не было направлен в сторону здания администрации президента США.

В результате инцидента других погибших или пострадавших нет.

В Секретной службе в свою очередь подчеркнули, что ни один из их сотрудников в мужчину не стрелял.

Как рассказали ресурсу в правоохранительных органах, перед тем, как выстрелить себе в голову, мужчина прострелил свой телефон. Также полиция не нашла ни одной предсмертной записки, однако на месте происшествия был обнаружен блокнот, в котором были записаны несуразные предложения.

Добавим, что американские спецслужбы уже идентифицировали погибшего, но его имя намеренно не сообщается, пока о смерти мужчины не узнают его родственники.

Теги: Жертвы Новости США Криминальные новости
Источник: 24 Канал
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