Мужчина жутким образом покончил с собой перед Белым домом в США
Утром 3 марта по местному времени в американском Вашингтоне напротив Белого дома мужчина выстрелил себе в голову.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на Секретную службу США.
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Отмечается, что мужчина подошел к забору в районе Северной поляны Белого дома, вытащил скрытый пистолет и выстрелил несколько раз.
По информации спецслужбы, никого из представителей семьи Трампа в этот момент в Белом доме не было.
Кроме того, ни один из выстрелов мужчины не было направлен в сторону здания администрации президента США.
В результате инцидента других погибших или пострадавших нет.
В Секретной службе в свою очередь подчеркнули, что ни один из их сотрудников в мужчину не стрелял.
Как рассказали ресурсу в правоохранительных органах, перед тем, как выстрелить себе в голову, мужчина прострелил свой телефон. Также полиция не нашла ни одной предсмертной записки, однако на месте происшествия был обнаружен блокнот, в котором были записаны несуразные предложения.
Добавим, что американские спецслужбы уже идентифицировали погибшего, но его имя намеренно не сообщается, пока о смерти мужчины не узнают его родственники.