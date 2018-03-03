Чоловік моторошним чином покінчив із собою перед Білим домом у США
Уранці 3 березня за місцевим часом у американському Вашингтоні навпроти Білого дому чоловік вистрілив собі у голову.
Про це повідомляє CNN з посиланням на Секретну службу США.
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Зазначається, що чоловік підійшов до паркану в районі Північної галявини Білого дому, витягнув прихований пістолет і вистрілив декілька разів.
За інформацією спецслужби, нікого з представників родини Трампа у цей момент у Білому домі не було.
Крім того, жоден із пострілів чоловіка не було спрямовано у бік будівлі адміністрації президента США.
Внаслідок інциденту інших загиблих або потерпілих немає.
У Секретній службі своєю чергою підкреслили, що жоден із їхніх співробітників у чоловіка не стріляв.
Як розповіли ресурсу у правоохоронних органах, перед тим, як вистрілити собі в голову, чоловік прострелив свій телефон. Також поліція не знайшла жодної передсмертної записки, однак на місці події було виявлено записник, в якому було записано безладні речення.
Додамо, що американські спецслужби уже ідентифікували загиблого, але його ім'я навмисно не повідомляється, поки про смерть чоловіка не дізнаються його родичі.