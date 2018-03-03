15:03
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Чоловік моторошним чином покінчив із собою перед Білим домом у США

2136 Читать новость на русском
Навпроти Білого дому у США чоловік скоїв самогубство
Навпроти Білого дому у США чоловік скоїв самогубство / Соцмережі

Уранці 3 березня за місцевим часом у американському Вашингтоні навпроти Білого дому чоловік вистрілив собі у голову.

Про це повідомляє CNN з посиланням на Секретну службу США.

Читайте також: Стрілянина у школі у Флориді: хто такий Ніколас Круз, що безжально вбив 17 людей

Зазначається, що чоловік підійшов до паркану в районі Північної галявини Білого дому, витягнув прихований пістолет і вистрілив декілька разів.

За інформацією спецслужби, нікого з представників родини Трампа у цей момент у Білому домі не було.

Крім того, жоден із пострілів чоловіка не було спрямовано у бік будівлі адміністрації президента США.

Внаслідок інциденту інших загиблих або потерпілих немає.

У Секретній службі своєю чергою підкреслили, що жоден із їхніх співробітників у чоловіка не стріляв.

Як розповіли ресурсу у правоохоронних органах, перед тим, як вистрілити собі в голову, чоловік прострелив свій телефон. Також поліція не знайшла жодної передсмертної записки, однак на місці події було виявлено записник, в якому було записано безладні речення.

Додамо, що американські спецслужби уже ідентифікували загиблого, але його ім'я навмисно не повідомляється, поки про смерть чоловіка не дізнаються його родичі.

Теги: Новини США Жертви Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 4 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Посадити генерала Рубана: чому голову
сьогодні, 15:01 Посадити генерала Рубана: чому голову "Офіцерського корпусу" зробили цапом-відбувайлом
Олексій Чибісов 29
Черговий ганебний провал: чому СБУ така нікчемна
сьогодні, 14:00 Черговий ганебний провал: чому СБУ така нікчемна
Дмитро Гнап 1599
Україна і
сьогодні, 13:01 Україна і "блакитне паливо": у кого купуємо газ та на що він йде
651
Когда Украина сможет вернуть Крым
сьогодні, 12:01 Когда Украина сможет вернуть Крым
Блог Медіа 1809
Пригоди
сьогодні, 11:01 Пригоди "іхтамнєт"-ів та вибори Путіна в Росії: хвилина гумору від карикатуристів
4412
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук