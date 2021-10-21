Машину зафиксировали полицейские во время патрулирования города в среду 20 октября.

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Установили автомобиль ВАЗ-2106 с незаконным использованием наименования полиции,

– отметили правоохранители.

Владельца авто оштрафовали

Водителем указанного транспортного средства оказался местный 1999 года рождения.

"Молодой человек пояснил, что не знал о предусмотренной административной ответственности за использование наименования и признаков принадлежности к Нацполиции Украины", – добавили копы.

Обратите внимание! В результате проверки правоохранители составили протокол и оштрафовали мужчину.



Мужчину оштрафовали за то, что его "Жигуль" похож на полицейский / фото Нацполиции