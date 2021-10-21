Машину зафіксували поліцейські під час патрулювання міста у середу 20 жовтня.

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Встановили автомобіль ВАЗ-2106 з незаконним використанням найменування поліції,

– зазначили правоохоронці.

Власника авто оштрафували

Водієм вказаного транспортного засобу виявився місцевий 1999 року народження.

"Молодий чоловік пояснив, що не знав про передбачену адміністративну відповідальність за використання найменування та ознак належності до Нацполіції України", – додали копи.

Зверніть увагу! В результаті перевірки правоохоронці склали протокол та оштрафували чоловіка.



Чоловіка оштрафували за те, що його "Жигуль" схожий на поліцейський / фото Нацполіції