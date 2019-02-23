Мужчину голышом выставили за окно массажного салона в Британии: смотрите курьезное видео

В Великобритании массажный салон намеренно выставил мужа на улицу без одежды. Поэтому британцу пришлось голышом ждать спасателей, чтобы те сняли его с крыши.

Инцидент произошел в массажном салоне в Нортендене, Манчестер. Мужчина пришел в салон на определенные процедуры, когда внезапно поссорился с одним из работников, пишет LadBible.

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По неизвестным причинам мужчина оказался снаружи заведения.

Он стоял на выступе над магазином кебабов "Просто вкусно" без одежды,

– отметили в издании.

Мужчина попытался вернуться в салон, однако работники изнутри закрыли окно. Конечно, в это время на улице было много прохожих. Поэтому позже в Facebook появилось несколько фотографий, на которых видно человека, который прикрывается рукой и ждет спасения.

Впоследствии пожарные приехали, чтобы спасти голого мужчину. Они спускали его с магазина с помощью 9-метровой лестницы.

Смотрите курьезное видео как пожарные спасали голого британца: