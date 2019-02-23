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      Мужчину голышом выставили за окно массажного салона в Британии: смотрите курьезное видео

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      Мужчину голышом выставили за окно массажного салона в Британии: смотрите курьезное видео
      Мужчину голышом выставили за окно массажного салона в Британии: смотрите курьезное видео / Фото из Facebook-страницы Daley Gane

      В Великобритании массажный салон намеренно выставил мужа на улицу без одежды. Поэтому британцу пришлось голышом ждать спасателей, чтобы те сняли его с крыши.

      Инцидент произошел в массажном салоне в Нортендене, Манчестер. Мужчина пришел в салон на определенные процедуры, когда внезапно поссорился с одним из работников, пишет LadBible.

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      По неизвестным причинам мужчина оказался снаружи заведения.

      Он стоял на выступе над магазином кебабов "Просто вкусно" без одежды,
      – отметили в издании.

      Мужчина попытался вернуться в салон, однако работники изнутри закрыли окно. Конечно, в это время на улице было много прохожих. Поэтому позже в Facebook появилось несколько фотографий, на которых видно человека, который прикрывается рукой и ждет спасения.

      Впоследствии пожарные приехали, чтобы спасти голого мужчину. Они спускали его с магазина с помощью 9-метровой лестницы.

      Смотрите курьезное видео как пожарные спасали голого британца:

       

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      Теги: Курьезные новости Великобритания
      Источник: 24 Канал
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