Чоловіка голяка виставили за вікно масажного салону у Британії: дивіться курйозне відео
У Великобританії масажний салон навмисно виставив чоловіка на вулицю без одягу. Тож британцю довелося голяка чекати на рятувальників, аби ті зняли його з даху.
Інцидент стався в масажному салоні в Нортендені, Манчестер. Чоловік прийшов у салон на певні процедури, коли раптом посварився з одним із працівників, пише LadBible.
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З невідомих причин чоловік опинився зовні закладу.
Він стояв на виступі над магазином кебабів "Просто смачно" без одягу,
– зазначили у виданні.
Чоловік спробував повернутися до салону, однак працівники зсередини зачинили вікно. Звичайно, що у цей час на вулиці було багато перехожих. Тож пізніше у Facebook з'явилося кілька фотографій, на яких видно чоловіка, який прикривається рукою і чекає на порятунок.
Згодом пожежники приїхали, аби врятувати голого чоловіка. Вони спускали його з магазину за допомогою 9-метрових сходів.
Дивіться курйозне відео як пожежники рятували голого британця: