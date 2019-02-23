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      Чоловіка голяка виставили за вікно масажного салону у Британії: дивіться курйозне відео

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      Чоловіка голяка виставили за вікно масажного салону у Британії: дивіться курйозне відео
      Чоловіка голяка виставили за вікно масажного салону у Британії: дивіться курйозне відео / Фото з Facebook-сторінки Daley Gane

      У Великобританії масажний салон навмисно виставив чоловіка на вулицю без одягу. Тож британцю довелося голяка чекати на рятувальників, аби ті зняли його з даху.

      Інцидент стався в масажному салоні в Нортендені, Манчестер. Чоловік прийшов у салон на певні процедури, коли раптом посварився з одним із працівників, пише LadBible.

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      З невідомих причин чоловік опинився зовні закладу.

      Він стояв на виступі над магазином кебабів "Просто смачно" без одягу,
      – зазначили у виданні.

      Чоловік спробував повернутися до салону, однак працівники зсередини зачинили вікно. Звичайно, що у цей час на вулиці було багато перехожих. Тож пізніше у Facebook з'явилося кілька фотографій, на яких видно чоловіка, який прикривається рукою і чекає на порятунок.

      Згодом пожежники приїхали, аби врятувати голого чоловіка. Вони спускали його з магазину за допомогою 9-метрових сходів.

      Дивіться курйозне відео як пожежники рятували голого британця:

       

      blog_ava
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      Теги: Курйозні новини Великобританія
      Джерело: 24 Канал
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