Чоловіка голяка виставили за вікно масажного салону у Британії: дивіться курйозне відео

У Великобританії масажний салон навмисно виставив чоловіка на вулицю без одягу. Тож британцю довелося голяка чекати на рятувальників, аби ті зняли його з даху.

Інцидент стався в масажному салоні в Нортендені, Манчестер. Чоловік прийшов у салон на певні процедури, коли раптом посварився з одним із працівників, пише LadBible.

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З невідомих причин чоловік опинився зовні закладу.

Він стояв на виступі над магазином кебабів "Просто смачно" без одягу,

– зазначили у виданні.

Чоловік спробував повернутися до салону, однак працівники зсередини зачинили вікно. Звичайно, що у цей час на вулиці було багато перехожих. Тож пізніше у Facebook з'явилося кілька фотографій, на яких видно чоловіка, який прикривається рукою і чекає на порятунок.

Згодом пожежники приїхали, аби врятувати голого чоловіка. Вони спускали його з магазину за допомогою 9-метрових сходів.

Дивіться курйозне відео як пожежники рятували голого британця: