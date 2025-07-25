Такое мнение в эксклюзивном интервью 24 Каналу выразила боевой медик Карина Ярош, заметив, что она не осуждает уклонистов. Однако это остается их ответственностью.

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Как боевой медик относится к мужчинам-уклонистам?

Боевой медик отметила, что уклоняться от службы – это выбор каждого мужчины, но он должен нести за это ответственность перед самим собой, а не перед другими.

Я сейчас здесь, моя совесть чиста, я выполняю то, что я должен выполнять. Для меня они не мужчины. Над этим вопросом я очень много думала. Например, я бы не смогла строить дружеские отношения или романтические отношения с такими мужчинами,

– подчеркнула она.

Относительно мобилизации женщин, по мнению Карины, что если девушка задумалась над тем, стоит ли ей идти на фронт, или нет, то стоит. Даже если она не будет на боевой должности, на фронте всегда найдется работа. Например, женщина может заменить человека, который до этого занимался документацией.

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"Мобилизацию женщин все же оставила бы добровольной, потому что, если бы не было, мужчины нам сейчас нужны больше, чем женщины. Мы понимаем, что сколько бы нам оружия не дали, за этим все равно стоят люди", – добавила она.

К слову, генерал-лейтенант, основатель фонда "Закроем небо Украины", военный эксперт Игорь Романенко также сообщил, что, кроме оружия от союзников, Украине стоит решать внутренние вопросы. Говорится о мобилизации, а также военной экономике и законодательстве о состоянии войны.

