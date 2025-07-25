Кроме того, нашему государству нужно решать внутренние вопросы. Это 24 Каналу отметил генерал-лейтенант, основатель фонда "Закроем небо Украины", военный эксперт Игорь Романенко.

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"Нужно оружие поражения, чтобы останавливать, перемалывать это наступление, второй импульс. Также решение внутренних вопросов. Это мобилизация, военная экономика и законодательство о состоянии войны. Такая тяжелая работа у нас впереди", – считает он он.

Украина – главный фактор

Игорь Романенко отметил, что ситуация по глобальному правопорядку показывает другим странам, что важно помогать Украине. В частности, США одобрили продажу Украине двух пакетов военной помощи на 322 миллиона долларов. Учитывая действия Китая, под влиянием которого находятся, в частности, Россия, Северная Корея, Иран, американцам нужна Европа.

Европа посмотрела, как они относятся к безопасности. Европейцы маневрируют, но сделали выводы, что, кроме самих себя, на кого-то рассчитывать – это такая идея, сейчас она не работает. Для того, чтобы обеспечить безопасность себя в Европе, центральный момент связан с Украиной. Поэтому Украина получается главным фактором,

– подчеркнул генерал-лейтенант.

Для успеха Украины на поле боя очень важна поддержка союзников, прежде всего относительно быстрой поставки средств поражения. Однако также нашему государству нужно провести внутреннюю работу. В частности, по количеству личного состава ВСУ, прежде всего бригад на линии соприкосновения.