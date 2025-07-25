Крім того, нашій державі потрібно розв'язувати внутрішні питання. Це 24 Каналу зауважив генерал-лейтенант, засновник фонду "Закриємо небо України", військовий експерт Ігор Романенко.

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"Потрібна зброя ураження, щоб зупиняти, перемелювати цей наступ, другий імпульс. Також розв'язання внутрішніх питань. Це мобілізація, воєнна економіка і законодавство щодо стану війни. Така важка робота у нас попереду", – вважає він він.

Україна – головний фактор

Ігор Романенко зазначив, що ситуація щодо глобального правопорядку показує іншим країнам, що важливо допомагати Україні. Зокрема, США схвалили продаж Україні двох пакетів військової допомоги на 322 мільйони доларів. Зважаючи на дії Китаю, під впливом якого перебувають, зокрема, Росія, Північна Корея, Іран, американцям потрібна Європа.

Європа подивилась, як вони ставляться до безпеки. Європейці маневрують, але зробили висновки, що, крім самих себе, на когось розраховувати – це така собі ідея, зараз вона не працює. Для того, щоб забезпечити безпеку себе в Європі, центральний момент пов'язаний з Україною. Тому Україна виходить головним фактором,

– підкреслив генерал-лейтенант.

Для успіху України на полі бою дуже важлива підтримка союзників, насамперед щодо швидкого постачання засобів ураження. Однак також нашій державі потрібно провести внутрішню роботу. Зокрема, щодо кількості особового складу ЗСУ, насамперед бригад на лінії зіткнення.