Журналисты могли бы, находясь в Москве, говорить все, что угодно. Такое мнение в интервью программы "Антифейк" высказал заместитель генерального директора первого крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев.

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По его словам, если не подчиняться российскому режиму, то в лучшем случае человека арестуют, а в худшем – выстрел в голову.

Люди, которые работают в прессе, не хотят ходить с простреленной головой. Они хотят ходить с целой головой,

– отметил Муждабаев.

Он отметил, что россияне настолько боятся, что цензура есть даже в мелких газетах, которые изображают якобы демократию, в частности "Эхо Москвы" или "Новая газета".

Муждабаев: Человек теряет идентичность

"Там построен системный рейх, там все отслежено. Все знают, какие слова можно говорить, а какие – нет", – сказал заместитель директора ATR.

Он отметил, что россияне теряют идентичность, ведь полностью принадлежат государству. "На самом деле все все понимают. Кто-то делает вид, будто живет в демократическом государстве. В то же время когда идет по улице, а мимо проходит правоохранитель, то боится", – добавил Муждабаев.

Полное интервью Айдера Муждабаева: смотрите видео