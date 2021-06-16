Журналісти могли б, перебуваючи в Москві, говорити все, що завгодно. Таку думку в інтерв'ю програми "Антифейк" висловив заступник генерального директора першого кримськотатарського телеканалу ATR Айдер Муждабаєв.

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За його словами, якщо не підкорятись російському режиму, то в кращому випадку людину арештують, а в гіршому – прострілять голову.

Люди, які працюють в пресі, не хочуть ходити з простріляною головою. Вони хочуть ходити з цілою головою,

– зазначив Муждабаєв.

Він зауважив, що росіяни настільки бояться, що цензура є навіть у дрібних газетах, які зображають нібито демократію, зокрема "Эхо Москвы" чи "Новая газета".

Муждабаєв: Людина втрачає ідентичність

"Там побудований системний рейх, там все відслідковано. Всі знають, які слова можна говорити, а які – ні", – сказав заступник директора ATR.

Він наголосив, що росіяни втрачають ідентичність, адже повністю належать державі. "Насправді всі все розуміють. Хтось вдає, наче живе в демократичній державі. Водночас коли йде вулицею, а повз проходить правоохоронець, то боїться", – додав Муждабаєв.

Повне інтерв'ю Айдера Муждабаєва: дивіться відео