В сообщении к шаржу The Times рассказывают о более чем 400 российских наемниках, действующих в Киеве по приказу Кремля убить Президента Украины Зеленского и его правительство, и подготовить почву для того, чтобы Москва взяла столицу под контроль.

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Кроме Зеленского, в списке наемников еще 23 человека, среди которых – премьер-министр, весь Кабмин, мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир – оба популярных бывших чемпиона по боксу, которые присоединились к военной борьбе с оккупантами,

– уточняет издание.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва обозначила его "как цель номер один", а его семью – "как цель номер два". Когда Америка предложила ему шанс убежать, он сказал: "Мне нужны боеприпасы, а не поездка".