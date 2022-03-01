У дописі до шаржу The Times розповідають про понад 400 російських найманців, які діють у Києві за наказом Кремля вбити Президента України Зеленського та його уряд, і підготувати ґрунт для того, щоб Москва взяла столицю під контроль.

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Окрім Зеленського, у списку найманців є ще 23 особи, серед яких прем’єр-міністр, увесь Кабмін, мер Києва Віталій Кличко та його брат Володимир – обидва популярні колишні чемпіони з боксу, які долучилися до військової боротьби з окупантами, – уточнює видання.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Москва позначила його "як ціль номер один", а його родину – "як ціль номер два". Коли Америка запропонувала йому шанс втекти, він сказав: "Мені потрібні боєприпаси, а не поїздка".

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