О пьяной женщине за рулем Mercedes-Benz ML инспекторы узнали примерно в 17:00. Они сразу выехали на проспект Святых Кирилла и Мефодия, где и двигался автомобиль.

К теме Несся на бешеной скорости: во Львове авто насмерть сбило отца журналиста 24 канала

Что делала женщина

В полицию позвонили очевидцы и рассказали, что водитель нарушает правила дорожного движения. Также из авто громко звучала музыка и были слышны крики. Заявитель предположил, что женщина в алкогольном опьянении. Впоследствии это подтвердилось.

Стоит отметить, что правоохранители сразу же заметили у водителя признаки опьянения, а потому пригласили в участок. Девушка вела себя энергично, а говорила неохотно.

Важно! Настойчиво призываем не садиться за руль, выпив даже наименьшее количество алкоголя. Вы не только подвергаете опасности свою жизнь, но и рискуете лишить ее других.

ДТП с участием пьяных водителей: последние новости