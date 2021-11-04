Наглец был настолько уверен в своей безнаказанности, что бутылки от выпитого алкоголя разбрасывал по всему салону машины. В конце концов, на него составили сразу несколько протоколов.

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У мужчины были явные признаки опьянения, но он отказался от теста на драгере / Фото Патрульной полиции Киева

Заметал следы, как мог

Прибывшие на место аварии патрульные выяснили, что нетрезвый водитель Skoda не соблюдал безопасную дистанцию ​​и въехал в стоявший на обочине чужой Volkswagen. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Примечательно, что нарушитель отказался от прохождения теста на драгере, хотя признаки алкогольного опьянения были заметны даже невооруженным глазом.

Горе-водителя "наградили" пачкой протоколов

На дерзкого водителя составили сразу два протокола – о нарушении правил дорожного движения, что повлекло за собой дорожно-транспортное происшествие, и об управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Кроме того, правоохранители вынесли постановление о нарушении правил пользования ремнями безопасности и эвакуировали автомобиль на арестплощадку.

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На Лесном проспекте в Киеве нетрезвый водитель на полной скорости снес пешехода и скрылся с места происшествия. Потерпевшему чудом удалось выжить, однако его госпитализировали в больницу с серьезными травмами головы. Что же касается нарушителя, то он припарковался в нескольких километрах от аварии и спокойно пошел по своим делам. Впоследствии его задержали.

Текст публикации Патрульной полиции Киева:

Управлял с признаками опьянения и совершил дорожно-транспортное происшествие – водитель получил от патрульных ряд протоколов.

Вчера, около 15 часов, патрульные получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии без пострадавших на улице Полковника Потехина.

Приехав на место происшествия, инспекторы выяснили, что водитель транспортного средства Skoda не соблюдал безопасную дистанцию ​​и совершил наезд на припаркованный автомобиль Volkswagen. В результате дорожно-транспортного происшествия повреждений никто не получил.

Во время общения с водителем Skoda полицейские заметили у него признаки алкогольного опьянения. Пройти осмотр на состояние опьянения гражданин отказался.

Блюстители порядка составили на водителя протоколы по статье 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее дорожно-транспортное происшествие), по части 1 статьи 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) и вынесли постановление по части 5 статьи 121 (нарушение правил пользования ремнями безопасности) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Автомобиль эвакуировали на арестплощадку.

Помните, алкоголь и руль – вещи несовместимые! Управляйте ответственно!