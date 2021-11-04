Зухвалець був настільки впевненим у своїй безкарності, що пляшки від випитого алкоголю розкидав по всьому салону машини. Зрештою на нього склали одразу кілька протоколів.

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Чоловік мав явні ознаки сп'яніння, але відмовився від тесту на драгері / Фото Патрульної поліції Києва

Замітав сліди, як міг

Патрульні, які прибули на місце аварії, з'ясували, що нетверезий кермувальник Skoda не дотримався безпечної дистанції і в'їхав у чужий Volkswagen, який стояв на узбіччі. На щастя, минулося без жертв та потерпілих. Показово, що порушник відмовився від проходження тесту на драгері, хоча ознаки алкогольного сп'яніння були помітні навіть неозброєним оком.

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На зухвальця склали одразу два протоколи – про порушення правил дорожнього руху, що спричинило дорожньо-транспортну пригоду, та про керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Крім того, правоохоронці винесли постанову про порушення правил користування ременями безпеки та евакуювали автівку на арештмайданчик.

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На Лісовому проспекті у Києві нетверезий водій на повній швидкості зніс пішохода й утік з місця пригоди. Потерпілому дивом вдалося вижити, однак його госпіталізували до лікарні з серйозними травмами голови. Що ж до порушника, то він припаркувався за кілька кілометрів від аварії й спокійно пішов у своїх справах. Згодом його таки затримали.

Текст публікації Патрульної поліції Києва:

Керував з ознаками сп'яніння та скоїв дорожньо-транспортну пригоду – водій отримав від патрульних низку протоколів

Учора, близько 15-ї години, патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду без постраждалих на вулиці Полковника Потєхіна.

Приїхавши на місце події, інспектори з'ясували, що водій транспортного засобу Skoda не дотримався безпечної дистанції та скоїв наїзд на припаркований автомобіль Volkswagen. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди ушкоджень ніхто не отримав.

Під час спілкування з керманичем Skoda поліцейські помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Пройти огляд на стан сп'яніння громадянин відмовився.

Охоронці порядку склали на водія протоколи за статтею 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило дорожньо-транспортну пригоду), за частиною 1 статті 130 (керування транспортним засобом у стані сп'яніння) та винесли постанову за частиною 5 статті 121 (порушення правил користування ременями безпеки) Кодексу України про адміністартивні правопорушення.

Автомобіль евакуювали на арештмайданчик.

Пам'ятайте, алкоголь та кермо – речі несумісні! Керуйте відповідально!