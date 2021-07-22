Об этом сообщил журналист телеканала "Киев", посетивший международный выставочный центр. По его словам, огромное количество киевлян пришло по предварительной записи, однако немало людей приехали в центр, чтобы отстоять "живую очередь".

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В целом количество желающих прививаться значительно увеличилось, как только в МВЦ стала доступной вакцина Moderna.

Очереди начали собираться еще до открытия



Количество людей, которые хотят получить прививку Moderna в Киеве, немалое / Скриншот из видео телеканала "Киев"

Как отметили сами киевляне, приехавшие получить дозу вакцины против COVID-19, очереди из желающих прививаться Moderna начали формировать еще до открытия МВЦ.

По состоянию на 13:00 в очереди находились те, кто записан на 12:00. Впрочем, медленно очередь двигалась.

Работники центра массовой прививки также отметили, что с появлением американского препарата спрос на CoronaVac значительно уменьшился.

В КГГА сообщили, что с 23 июля Moderna будет доступной для жителей Киева в возрасте от 18 лет во всех районных поликлиниках.

Начало вакцинации всех желающих в Украине стартовало 22 июля. Днем ранее министр здравоохранения отчитался об окончании четвертого этапа вакцинации.