Про це повідомив журналіст телеканалу "Київ", який відвідав міжнародний виставковий центр. За його словами, величезна кількість киян прийшла за попереднім записом, однак чимало людей приїхали до центру щоб відстояти "живу чергу".

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Загалом кількість бажаючих щепитися значно збільшилася, як тільки у МВЦ стала доступною вакцина Moderna.

Черги почали збиратися ще до відкриття



Кількість людей, які хочуть отримати щеплення Moderna у Києві, чимала / Скриншот з відео телеканалу "Київ"

Як зазначили самі кияни, які приїхали отримати дозу вакцини проти COVID-19, черги з охочих щепитися Moderna почали формувати ще до відкриття МВЦ.

Станом на 13:00 у черзі перебували ті, хто записаний на 12:00. Втім, поволі черга рухалася.

Працівники центру масового щеплення також зазначили, що з появою американського препарату попит на CoronaVac значно зменшилася.

У КМДА повідомили, що з 23 липня Moderna буде доступною для жителів Києва віком від 18 років у всіх районних поліклініках.

Початок вакцинації всіх бажаючих в Україні стартував 22 липня. Днем раніше міністр охорони здоров'я відзвітував про закінчення четвертого етапу щеплення.