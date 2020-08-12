МВД Беларуси призналось: стреляли боевыми патронами на поражение: есть пострадавший
В Бресте полицейские стреляли в митингующих на поражение. Один человек получил ранения и нуждался в помощи медиков.
О применении оружия силовиками на поражение написала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в телеграмм-канале.
Больше Кровавые протесты в Беларуси: полсотни травмированных за последнюю ночь, досталось и силовикам
Обстрел митингующих в Бресте: версия МВД
- В МВД действия силовиков объясняют необходимостью.
- Отмечается: на полицейских шла толпа мужчин с арматурой в руках.
- На предупредительные выстрелы они якобы не отреагировали.
- Следовательно, чтобы их обуздать, силовики провели выстрелы на поражение. Один человек травмирован.
Издание TYT.BY пишет, что на месте кровавой схватки местные несут цветы: оно до сих пор залито кровью.
Окровавленное место столкновения с милицией / Фото virtualbrest.by
Пострадавшие в столкновениях: что известно
- По всей Беларуси только за последнюю ночь на 12 августа пострадал 51 житель и обратился за помощью к медикам.
- В Минздраве утверждают, что большинство демонстрантов имеют ушибы мягких тканей, травмы конечностей и тому подобное.
- За предыдущие дни столкновений белорусское министерство здравоохранения информировало о более 200 травмированных в целом.
- Кроме того, за 3 дня протестов более 7000 протестующих были задержаны.
- По состоянию на 12 августа власти подтвердили лишь одну жертву и назвали ее данные. Погибший – 34-летний мужчина из Минска. Силовики говорят, что в его руках разорвалась граната, которую он хотел бросить в силовиков. Очевидцы в соцсетях пишут, что он стал жертвой расстрела.