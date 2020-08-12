і звернувся по допомогу до медиків.

По всій Білорусі лише за останню ніч проти 12 серпня

У МОЗ стверджують, що більшість демонстрантів мають забої м'яких тканин, травми кінцівок тощо.

За попередні дні сутичок білоруське міністерство охорони здоров'я інформувало про понад 200 травмованих осіб загалом.

Окрім того, за 3 дні протестів понад 7 тисяч протестувальників були затримані.

Станом на 12 серпня влада

підтвердила лише одну жертву і назвало її дані.

агиблий – 34-річний чоловік із Мінська. Силовики кажуть, що в його руках розірвалася граната, яку він хотів кинути у силовиків. Очевидці у соцмережах пишуть, що він став жертвою розстрілу.