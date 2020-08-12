МВС Білорусі зізналося: стріляли бойовими патронами на ураження: є постраждалий
У Бресті поліцейські стріляли у мітингарів на ураження. Один чоловік отримав поранення і потребував допомоги медиків.
Про застосування зброї силовиками на ураження написала прессекретарка МВС Ольга Чемоданова у телеграм-каналі.
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Обстріл мітингувальників у Бресті: версія МВС
- У МВС дії силовиків пояснюють необхідністю.
- Зазначається: на міліцейських йшов натовп чоловіків із арматурами в руках.
- На попереджувальні постріли вони буцімто не зреагували.
- Відтак, аби їх приборкати, силовики здійснили постріли на ураження. Один чоловік травмований.
Видання TYT.BY пише, що на місці кривавої сутички місцеві несуть квіти: воно досі залите кров'ю.
Закривавлене місце сутички із міліцією / Фото virtualbrest.by
Постраждалі у сутичках: що відомо
- По всій Білорусі лише за останню ніч проти 12 серпня постраждав 51 житель і звернувся по допомогу до медиків.
- У МОЗ стверджують, що більшість демонстрантів мають забої м'яких тканин, травми кінцівок тощо.
- За попередні дні сутичок білоруське міністерство охорони здоров'я інформувало про понад 200 травмованих осіб загалом.
- Окрім того, за 3 дні протестів понад 7 тисяч протестувальників були затримані.
- Станом на 12 серпня влада підтвердила лише одну жертву і назвало її дані. Загиблий – 34-річний чоловік із Мінська. Силовики кажуть, що в його руках розірвалася граната, яку він хотів кинути у силовиків. Очевидці у соцмережах пишуть, що він став жертвою розстрілу.