Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что общественности трудно понять всю картину событий в Луцке. Ведь информация поступала лишь фрагментами – от правоохранителей и прессы.

У автобусі могла бути вибухівка або спільники

Захоплення заручників тривало понад 11 годин, тому важко оцінити всю ситуацію лише з повідомлень з медіа. Про це Аваков повідомив на брифінгу у Миколаєві, інформує пресслужба МВС.

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Міністр зазначив, що під час переговорів з терористом домовились, що Максим Кривош виходить з автобуса та демонструє руки без зброї. Тоді до нього мала підійти група перемовників – заступник керівника Нацполіції Євген Коваль, співробітник КОРДу та медик.

Після того як ми зафіксували його в наручниках, під'їжджає група СБУ, тому що інші люди ще перебували в автобусі і ми не могли до кінця з упевненістю припускати, чи немає його спільників, у тому числі в автобусі, вибухівки,

– пояснив Аваков.

У СБУ проводили затримання Кривоша згідно з інструкцією

Саме тому у СБУ вирішили діяти згідно з інструкцією, хоча, наголосив голова МВС, комусь це могло здатись зайвим. Співробітники спецслужб виконували завдання президента Зеленського про "нульовий ризик для кожного заручника".

Зверніть увагу! 23 липня луцькому терористу Максиму Кривошу суд обиратиме запобіжний захід. Чоловікові висунуть підозру у захопленні заручників, незаконному поводженні зі зброєю, посяганні на життя працівника правоохоронного органу та теракті.

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