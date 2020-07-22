Ми не могли бути впевненими, що в автобусі не було спільників, – Аваков про події в Луцьку
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що громадськості важко збагнути усю картину подій у Луцьку. Адже інформація надходила лише фрагментами – від правоохоронців та преси.
У автобусі могла бути вибухівка або спільники
Захоплення заручників тривало понад 11 годин, тому важко оцінити всю ситуацію лише з повідомлень з медіа. Про це Аваков повідомив на брифінгу у Миколаєві, інформує пресслужба МВС.
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Міністр зазначив, що під час переговорів з терористом домовились, що Максим Кривош виходить з автобуса та демонструє руки без зброї. Тоді до нього мала підійти група перемовників – заступник керівника Нацполіції Євген Коваль, співробітник КОРДу та медик.
Після того як ми зафіксували його в наручниках, під'їжджає група СБУ, тому що інші люди ще перебували в автобусі і ми не могли до кінця з упевненістю припускати, чи немає його спільників, у тому числі в автобусі, вибухівки,
– пояснив Аваков.
У СБУ проводили затримання Кривоша згідно з інструкцією
Саме тому у СБУ вирішили діяти згідно з інструкцією, хоча, наголосив голова МВС, комусь це могло здатись зайвим. Співробітники спецслужб виконували завдання президента Зеленського про "нульовий ризик для кожного заручника".
Головне про захоплення заручників у Луцьку
- Автобус із заручниками захопили в Луцьку вранці 21 липня.
- Зловмисник сам зателефонував до поліції та повідомив про це.
- Чоловік, який назвав себе Максимом Плохим, зазначив: у нього є гранати й інша автоматична зброя.
- Також зловмисник оприлюднив вимоги. Він хотів, аби чиновники України, релігійні й політичні діячі оприлюднили відеозвернення зі змістом "Я – терорист в законі" та порекомендували до перегляду фільм "Земляни" 2005 року.
- Відомо, що захопив заручників 44-річний житель Рівненської області. Його справжнє ім'я – Максим Кривош. В мережі розмістили книгу його авторства "Філософія злочинця".
- Увечері 21 липня після понад 12 годин перемовин, зокрема з президентом Зеленським, терорист сам здався та відпустив усіх заручників.