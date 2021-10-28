К празднику, который приходится на 31 октября, в МВД планируют опубликовать 3 таких ролика с ответами на самые распространенные сексистские комментарии. Героиней первого видео стала дизайнер Елена Иванова.

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Одна машина для женщины

Темой первого ролика стал ответ на стереотипный комментарий о том, что для женщин есть только одна машина – стиральная. Поэтому главная героиня видео – Елена Иванова, которая также является профессиональной гонщицей, – дрифтовала вокруг стиральных машин.

Свой замысел Министерство объясняет стремлением преодолеть сексизм. Кроме того, в МВД убеждены, что именно патрульные полицейские знают, кто водит лучше, а кто хуже.

"Для женщин есть только одна машина, и она — стиральная". Это настоящий комментарий из соцсетей. Вы и сами, должно быть, видели похожие. Мол, женщины водят хуже мужчин. Но кому, как не патрульной полиции, знать, что это неправда,

– заявили в МВД.

Что из этого вышло – вы можете увидеть сами.

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Обратите внимание! В 2018 году Министерство юстиции Великобритании провело исследование, чтобы выяснить, кто лучше управляет автомобилем. Несмотря на более медленные темпы обучения, женщины являются более искусными за рулем, чем мужчины. Также это подтверждает статистика ДТП, среди виновников которых мужчин вдвое больше, чем женщин.