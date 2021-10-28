К празднику, который приходится на 31 октября, в МВД планируют опубликовать 3 таких ролика с ответами на самые распространенные сексистские комментарии. Героиней первого видео стала дизайнер Елена Иванова.
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Одна машина для женщины
Темой первого ролика стал ответ на стереотипный комментарий о том, что для женщин есть только одна машина – стиральная. Поэтому главная героиня видео – Елена Иванова, которая также является профессиональной гонщицей, – дрифтовала вокруг стиральных машин.
Свой замысел Министерство объясняет стремлением преодолеть сексизм. Кроме того, в МВД убеждены, что именно патрульные полицейские знают, кто водит лучше, а кто хуже.
"Для женщин есть только одна машина, и она — стиральная". Это настоящий комментарий из соцсетей. Вы и сами, должно быть, видели похожие. Мол, женщины водят хуже мужчин. Но кому, как не патрульной полиции, знать, что это неправда,
– заявили в МВД.
Что из этого вышло – вы можете увидеть сами.
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