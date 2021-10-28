До свята, яке припадає на 31 жовтня, в МВС планують опублікувати 3 таких ролики з відповідями на найпоширеніші сексистські коментарі. Героїнею першого відео стала дизайнерка Олена Іванова.
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Одна машина для жінки
Темою першого ролика стала відповідь на стереотипний коментар про те, що для жінок є лише одна машина – пральна. Тому головна героїня відео – Олена Іванова, яка також є професійною гонщицею, дрифтувала довкола пральних машин.
Свій задум прагненням подолати сексизм. Крім того, в МВС переконані, що саме патрульні поліцейські знають, хто кермує краще, а хто гірше.
"Для жінок є тільки одна машина і вона — пральна". Це справжній коментар із соцмереж. Ви й самі, мабуть, бачили схожі. Мовляв, жінки кермують гірше за чоловіків. Але кому як не патрульній поліції знати, що це неправда,
– заявили в МВС.
Що вийшло з цього – ви можете побачити самі.
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