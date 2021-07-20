Теперь обязательный техосмотр предлагают проводить с видеофиксацией процесса. Это должно обеспечить прозрачность осмотра.

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Что известно о возвращении обязательного техосмотра

В объяснительной записке говорится, что обязательный технический контроль транспортных средств будут осуществлять субъекты ОТК.

Водитель транспортного средства, прошедшего контроль и признаного исправным, получит протокол проверки.

Также проект акта конкретизирует понятие "транспортное средство, используемое с целью получения прибыли" во избежание двусмысленности и неоднозначности в трактовке.

Замечания и предложения от физических и юридических лиц по проекту постановления принимаются в течение месяца с даты обнародования в письменном виде на почтовый адрес: ул. Лукьяновская, 62, г.. Киев, 04071; или на электронный адрес: info@hsс.gov.ua

Техосмотр в Украине: что известно