Тепер обов'язковий техогляд пропонують проводити з відеофіксацією процесу. Це має забезпечити прозорість огляду.
До теми Уряд пропонує з 2030 року заборонити ввезення дизельних і бензинових авто в Україну
Що відомо про повернення обов'язкового техогляду
У пояснювальній записці йдеться про те, що обов'язковий технічний контроль транспортних засобів здійснюватимуть суб'єкти ОТК.
Водій транспортного засобу, який пройшов контроль і визнаний справним, отримає протокол перевірки.
Також проєкт акту конкретизує поняття "транспортний засіб, що використовується з метою отримання прибутку" для уникнення двозначності та неоднозначності у трактуванні.
Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб щодо проєкту постанови приймаються протягом місяця з дати оприлюднення в письмовому вигляді на поштову адресу: вул. Лук’янівська, 62, м. Київ, 04071; або на електронну адресу: info@hsс.gov.ua
Техогляд в Україні: що відомо
- Обов’язковий технічний огляд в Україні скасували у 2011 році.
- Цю процедуру у суспільстві пов'язували з корупцією у правоохоронних органах.
- Варто зазначити, що частина комерційного транспорту регулярно проходить техогляд. Автобуси та мікроавтобуси, а також транспортні засоби, що перевозять небезпечні вантажі проходять огляд кожні пів року. Вантажівки – щороку. Таксі – кожних два роки.
- У січні 2021 року тодішній міністр інфраструктури Владислав Криклій анонсував введення обов'язкового техогляду. Цє є однією із вимог ЄС.