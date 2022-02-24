МВД подтвердило ракетные удары по Киеву, Харькове и Днепре
24 февраля 2022 , 07:08Читати новину українською
Источник:МВД
Министерство внутренних дел Украины подтвердило информацию о ракетных обстрелах городов
Ракеты нанесли удары по центру военного управления, аэродромам, военным складам, в Киеве, Харькове, Днепре. Кроме того, идут артиллерийские обстрелы границы.
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Также в МВД отметили, что началось вторжение войск РФ на территорию Украины.