В МВД показали разгром российской колонны между Раненским и Олешками

Украинские защитники разгромили военную колонну оккупантов в Херсонской области.

Соответствующие кадры появились в сети 26 февраля. Их обнародовал советник украинского министра внутренних дел Антон Геращенко.

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"Десятки трупов российских оккупантов! Кто не был уничтожен, разбежались по лесам. Идет прочесывание. Слава ВСУ", – написал Геращенко.

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