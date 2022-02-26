В МВД показали разгром российской колонны между Раненским и Олешками
26 февраля 2022 , 11:41Читати новину українською
Источник:фейсбук-страница Антона Геращенко
Украинские защитники разгромили военную колонну оккупантов в Херсонской области.
Соответствующие кадры появились в сети 26 февраля. Их обнародовал советник украинского министра внутренних дел Антон Геращенко.
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"Десятки трупов российских оккупантов! Кто не был уничтожен, разбежались по лесам. Идет прочесывание. Слава ВСУ", – написал Геращенко.
Разгром российской техники в Херсонской области: смотрите видео:
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