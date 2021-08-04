К счастью, история завершилась довольно быстро и без жертв. Переговоры дали результат и мужчина добровольно покинул здание правительства.

Важно Захват здания правительства и спецоперация полиции: подробно обо всем, что произошло

Вся спецоперация длилась недолго. На обнародованных кадрах видно, как спецназовцы заходят в здание Кабмина и через несколько минут уже выводят мужчину.

На видео "террориста" ведут по лестнице вниз к выходу, и происходит это довольно мирно – он идет сам, а мужчина в форме сопровождает его, обняв за плечо. Впереди идет депутат Бучанского горсовета и товарищ задержанного Василий Олексюк, который вел переговоры с нападавшим и уговорил его сдаться.

Наручники на задержанного надели уже на улице. Никакого сопротивления он не оказывал.

Спецоперация по задержанию участника АТО: смотрите видео

Что известно о захвате правительства

Утром 4 августа неизвестный мужчина пришел с гранатой к зданию Кабинета Министров. Нападавший угрожал его взорвать, если его не впустят внутрь.

Для того, чтобы остановить нападавшего, правоохранители привезли с другого конца Киева его друга. После разговора с товарищем мужчина решил сдаться и даже извинился за свои действия.

Впоследствии "террористом" оказался ветеран АТО Владимир Прохнич. По данным СМИ, он участвовал в войне и получил минно-взрывную травму и сотрясение головного мозга. Теперь ветерану грозит до 15 лет тюрьмы.