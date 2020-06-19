Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета на своем заседании 19 июня одобрил выделение Министерству внутренних дел 2,6 миллиарда гривен из фонда по борьбе с коронавирусом на доплаты работникам, задействованным в борьбе с COVID-19.

На заседание комитета пришел заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. Об этом в прямом эфире на 24 канале рассказал народный депутат партии "Голос" Владимир Цабаль.

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Он сообщил, что на самом деле выделение этой суммы довольно циничное. Во-первых, когда 3 месяца назад уменьшался государственный бюджет, у МВД не были срезаны средства. Во-вторых, сейчас только каждом 6 медику будет выплачены дополнительные деньги из фонда борьбы с COVID-19. А в МВД предусмотрено, что каждый 2 полицейский получает эту доплату. То есть получается, что полиция больше борется с коронавирусом, чем медики, если согласовать эту доплату.

Владимир Цабаль объяснил, если взять общую сумму, но не по количеству врачей или полицейских, то медики пока что получили доплат на 1,5 миллиарда, а для МВД – 2,6 миллиарда.

Несколько дней назад мы не согласовали (выплаты – 24 канал). Теперь, после прихода Геращенка, стало так, что всего 3 депутаты не смогли проголосовать "за". В том числе и я,

– заявил Владимир Цабаль.

"Я не знаю, какие были договоренности. Новых аргументов точно не было. Основной аргумент, который был в прошлый раз, что эту сумму МВД предусмотрело на выделение почти всем сотрудникам. У нас что, все боролись с коронавирусом? Даже те, кто бил активистов под судом ? Они тоже эти доплаты получат", – добавил Цабаль.

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Он объяснил, что согласен на выделение средств. Однако для этого нужно было сначала посчитать сколько необходимо средств тем, кто действительно боролся, а не почти всем.