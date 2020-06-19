Комітет Верховної Ради з питань бюджету на своєму засіданні 19 червня схвалив виділення Міністерству внутрішніх справ 2,6 мільярда гривень з фонду з питань боротьби з коронавірусом на доплати працівникам, задіяним у боротьбі з COVID-19.

На засідання комітету прийшов заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Про це в прямому ефірі на 24 каналі розповів народний депутат партії "Голос" Володимир Цабаль.

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Він повідомив, що насправді виділення цієї суми дуже цинічне. По-перше, коли 3 місяці назад зменшувався державний бюджет, в МВС не були зрізані кошти. По-друге, зараз тільки кожному 6 медику буде виплачено додаткові гроші з фонду боротьби з COVID-19. А у МВС передбачено, що кожен 2 поліцейський одержує цю доплату. Тобто виходить, що поліція більше бореться з коронавірусом, ніж медики, якщо погодити цю доплату.

Володимир Цабаль пояснив, якщо взяти загальну суму, але не по кількості лікарів чи поліцейських, то медики поки що одержали доплати 1,5 мільярда, а для МВС – 2,6 мільярда.

Декілька днів тому ми не погодили (виплати – 24 канал). Тепер, після приходу Геращанка, стало так, що всього 3 депутати не змогли проголосувати "за". В тому числі і я,

– заявив Володимир Цабаль.

"Я не знаю, які були домовленості. Нових аргументів точно не було. Основний аргумент, який був минулого разу, що цю суму МВС передбачило на виділення майже всім співробітникам. В нас що всі боролися з коронавірусом? Навіть ті, хто били активістів під судом? Вони теж ці доплати одержать", – додав Цабаль.

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Він пояснив, що згідний на виділення коштів. Проте для цього потрібно було спочатку порахувати скільки необхідно коштів тим, хто дійсно боровся, а не майже всім.