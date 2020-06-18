Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що Арсен Аваков ніколи не тримався за свою посаду. До того ж не планує бути "вічним" керівником МВС.

Арсен Аваков ніколи не тримався за посаду очільника міністерства, заявив Антон Геращенко, пише Інтерфакс-Україна.

Читайте також За яких умов можливе звільнення Авакова: Зеленський назвав "слугам" умови

Якщо будуть кращі кандидати, які знають, як зробити міністерство і його структури ефективнішими, то, звичайно, Аваков не буде "вічним" міністром внутрішніх справ,

– зазначив Геращенко.

До слова, 18 червня поблизу будівлі Верховної Ради відбулася акція "проти імунітету" для Авакова.

Відставка Авакова: що відомо