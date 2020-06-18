Аваков ніколи не тримався за посаду, – Геращенко
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що Арсен Аваков ніколи не тримався за свою посаду. До того ж не планує бути "вічним" керівником МВС.
Арсен Аваков ніколи не тримався за посаду очільника міністерства, заявив Антон Геращенко, пише Інтерфакс-Україна.
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Якщо будуть кращі кандидати, які знають, як зробити міністерство і його структури ефективнішими, то, звичайно, Аваков не буде "вічним" міністром внутрішніх справ,
– зазначив Геращенко.
До слова, 18 червня поблизу будівлі Верховної Ради відбулася акція "проти імунітету" для Авакова.
Відставка Авакова: що відомо
- В Україні відбулися мітинги за відставку Авакова через декілька резонансних справ в Україні (стрілянину у Броварах, зґвалтування у Кагарлику та інших).
- Водночас Володимир Зеленський роботою міністра задоволений. За словами президента, наразі немає кращого кандидата на цю посаду.
- У Раді 5 червня зареєстрували постанову про звільнення очільника МВС з посади.
- Її ініціаторами виступили депутати фракції "Голос", які збирали підписи за винесення на голосування питання про звільнення.
- Голова комітету Ради з питань правоохоронної діяльності та народний депутат фракції "Слуга народу" Денис Монастирський 17 червня заявив, що комітет розгляне постанову про відставку міністра 1 липня.