Аваков никогда не держался за должность, – Геращенко
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что Арсен Аваков никогда не держался за свою должность. К тому же не планирует быть "вечным" руководителем МВД.
Арсен Аваков никогда не держался за должность главы министерства, заявил Антон Геращенко, пишет Интерфакс-Украина.
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Если будут лучшие кандидаты, которые знают, как сделать министерство и его структуры более эффективными, то, конечно, Аваков не будет "вечным" министром внутренних дел,
– отметил Геращенко.
К слову, 18 июня возле здания Верховной Рады состоялась акция "против иммунитета" для Авакова.
Отставка Авакова: что известно
- В Украине прошли митинги за отставку Авакова из-за нескольких резонансных дел в Украине (стрельба в Броварах, изнасилование Кагарлыке и других).
- В то же время Владимир Зеленский работой министра доволен. По словам президента, пока нет лучшего кандидата на эту должность.
- В Раде 5 июня зарегистрировали постановление об увольнении главы МВД с должности.
- Ее инициаторами выступили депутаты фракции "Голос", которые собирали подписи за вынесение на голосование вопроса об увольнении.
- Председатель комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности и народный депутат фракции "Слуга народа" Денис Монастырский 17 июня заявил, что комитет рассмотрит постановление об отставке министра 1 июля.