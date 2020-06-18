Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что Арсен Аваков никогда не держался за свою должность. К тому же не планирует быть "вечным" руководителем МВД.

Арсен Аваков никогда не держался за должность главы министерства, заявил Антон Геращенко, пишет Интерфакс-Украина.

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Если будут лучшие кандидаты, которые знают, как сделать министерство и его структуры более эффективными, то, конечно, Аваков не будет "вечным" министром внутренних дел,

– отметил Геращенко.

К слову, 18 июня возле здания Верховной Рады состоялась акция "против иммунитета" для Авакова.

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