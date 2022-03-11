В МВД попросили сообщать украинцам о российском имуществе в своих регионах

В Украине приняли решение о национализации имущества граждан России. Деньги, которые получат от его продажи – пойдут на восстановление экономики нашего государства.

Об этом в эфире 24 канала сообщил советник министра МВД Украины Вадим Денисенко. Он призвал неравнодушных сообщать о таком имуществе в созданном для этого чат-боте.

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Сообщайте о собственности захватчика

Мы запустили чат-бот в телеграмме @property_evil_bot, куда каждый гражданин, который знает, что в его населенном пункте или где-то рядом есть собственность представителей России – может сообщить. Передавайте, пожалуйста, нам эту информацию и мы ее будем проверять,

– отметил Денисенко.

Он также заявил, что они уже работают над реестром собственности России, чтобы потом это имущество пошло на обновление нашей экономики и государства.

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