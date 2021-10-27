Вместе с тем, Евгений Енин подчеркнул, что процесс проверки такой информации продолжается. Об умышленных ошибках в санкционных списках ранее говорил глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия.

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Проверка "преднамеренных" ошибок

Первый замглавы МВД подчеркнул, что пока нет подтверждений умышленного характера этих ошибок. Впрочем, Министерство внутренних дел проводит подробный анализ санкционных списков.

Если будут обнаружены лица, не находящиеся в этом списке, то МВД будут внесены соответствующие предложения по исключению людей из санкционных списков. Так же и в обратную сторону,

– заверил Евгений Енин.

Отдельно он прокомментировал ошибку при внесении в список Рустама Джамбулатова с датой рождения его младшего брата Руслана, встречавшегося с народным депутатом Антоном Поляковым перед его смертью.

"Насколько эта ошибка была совершена умышленно или неумышленно – мы обязательно выясним", – подчеркнул первый замглавы МВД.

Кратко об ошибках в санкционных списках