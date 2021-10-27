Разом з тим Євген Єнін наголосив, що процес перевірки такої інформації триває. Про умисні помилки в санкційних списках раніше говорив глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія.

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Перевірка "навмисних" помилок

Перший заступник голови МВС наголосив, що поки немає підтверджень навмисного характеру цих помилок. Втім, Міністерство внутрішніх справ проводить детальний аналіз санкційних списків.

Якщо будуть виявлені особи, які не мають перебувати в цьому списку, то МВС будуть внесені відповідні пропозиції щодо виключення людей із санкційних списків. Так само й у зворотний бік,

– запевнив Євген Єнін.

Окремо він прокоментував помилку при внесенні до списку Рустама Джамбулатова з датою народження його молодшого брата Руслана, який зустрічався з народним депутатом Антоном Поляковим перед його смертю.

"Наскільки ця помилка була вчинена умисне чи ненавмисне – ми обов'язково з'ясуємо", – наголосив перший заступник глави МВС.

Коротко про помилки в санкційних списках