Звільнено керівництво Департаменту стратегічних розслідувань. Про це повідомив глава МВС Денис Монастирський під час години запитань до уряду в парламенті.

Раніше У ЗМІ опублікували повний список осіб, проти яких РНБО помилково ввела санкції

Помилок нарахували 108

Переважно помилки були технічні: у прізвищах вказані не ті літери або неточності були у датах народжень. Виправлень нарахували одразу 108, проте в результаті – санкційний список не зменшився.

Щодо відповідальності – була проведена службова перевірка, службове розслідування, внаслідок цього було звільнено цілий ряд осіб з Національної поліції, зокрема керівництво Департаменту стратегічних розслідувань,

– заявив Монастирський.

За словами Данілова, у перелік помилково потрапила лише одна людина

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, що помилково до списку з 650 осіб потрапила лише одна людина. З неї усі санкції вже зняли. Про кого конкретно мовиться – Данілов не пояснив.

Більше тут Не помилково, а з помилками, – Данілов пояснив плутанину щодо 108 осіб зі санкційного списку

Зверніть увагу! У РНБО повідомили, що через помилку відповідальність понесли 8 посадовців МВС. Частину з них понизили у званнях, а решта – позбулись роботи.