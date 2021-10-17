Водночас секретар Ради національної безпеки й оборони зазначив, що правоохоронців, які допустили похибки транслітерації, були покарані.
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Помилки в прізвищах були, вони вже всі виправлені,
– сказав Олексій Данілов.
Він вказав, що серед понад 650 осіб була одна, яка опинилась у переліку випадково й санкції щодо неї вже зняли. Хто це і чому її внесли до списку – з особистих мотивів чи через якусь конкретну помилку – посадовець не уточнив.
Помилки у списку підсанкційних: коротко
- Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов 15 жовтня заявив, що через "свідомі чи несвідомі помилки" у список підсанкційних потрапили 108 людей.
- Однак, мовляв, похибки вже виправили, а 8 посадовців, до них причетних, покарали: частину звільнили з МВС, частину понизили у посадах. Утім, їхніх імен чи посад не назвав.