Водночас секретар Ради національної безпеки й оборони зазначив, що правоохоронців, які допустили похибки транслітерації, були покарані.

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Помилки в прізвищах були, вони вже всі виправлені,

– сказав Олексій Данілов.

Він вказав, що серед понад 650 осіб була одна, яка опинилась у переліку випадково й санкції щодо неї вже зняли. Хто це і чому її внесли до списку – з особистих мотивів чи через якусь конкретну помилку – посадовець не уточнив.

Зверніть увагу! У ЗМІ пишуть, що мовиться про Мехака Алексаняна. У Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції, який складав санкційні списки, цю інформацію поки не прокоментували.

Помилки у списку підсанкційних: коротко