В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны отметил, что правоохранители, допустившие погрешности транслитерации, были наказаны.
Читайте также В СМИ опубликовали полный список лиц, против которых СНБО ошибочно ввел санкции
Ошибки в фамилиях были, они уже все исправлены,
– сказал Алексей Данилов.
Он указал, что среди более 650 человек был один, который оказался в перечне случайно, и санкции по отношению к нему уже сняли. Кто это и почему его внесли в список – по личным мотивам или из-за какой-то конкретной ошибки – чиновник не уточнил.
Ошибки в списке подсанкционных: кратко
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 15 октября заявил, что из-за "сознательных или бессознательных ошибок" в список подсанкционных попали 108 человек.
- Однако, мол, ошибки уже исправили, а 8 должностных лиц, к ним причастных, наказали: часть уволили из МВД, часть понизили в должностях. Впрочем, их имен или должностей не назвал.