Населённые пункты, где ночью на 7 марта продолжались интенсивные обстрелы, назвал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

Важно По Николаеву враг ударил из реактивных систем залпового огня

Где бил враг

В Сумской области оккупанты ударили по нескольким селам, в частности, по Боромле;

обстреляли село Тузла под городом Белгород-Днестровский в Одесской области;

в Харькове пострадал частный сектор;

под Киевом продолжаются бои, в пригороде слышно канонаду.

Однако есть и хорошие новости – украинские защитники отбили город Чугуев, что в Харьковской области.

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