Населені пункти, де вночі проти 7 березня тривали інтенсивні обстріли, назвав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

Важливо По Миколаєву ворог вдарив з реактивних систем залпового вогню

Де гатив ворог

На Сумщині окупанти вдарили по декількох селах, зокрема, по Боромлі;

обстріляли село Тузла під містом Білгород-Дністровський на Одещині;

у Харкові постраждав приватний сектор;

під Києвом продовжуються бої, у передмісті чутно канонаду.

Однак є й хороші новини – українські захисники відбили місто Чугуїв на Харківщині.

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