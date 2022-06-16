Об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире всеукраинского телемарафона. Он отметил, что диверсионно-разведывательная деятельность стала распространенной во время войны.
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Враг упрекает диверсантов заранее, – Енин
Это одна из составляющих войны. Враг хочет использовать заранее подготовленных, заброшенных диверсантов. Речь идет о гражданах, как России, так и их приспешниках из числа граждан Украины,
– объяснил Енин.
Замглавы МВД рассказал, что совместными усилиями подразделений Нацполиции и СБУ было обезврежено около 90 диверсионных групп. Итого это больше, чем 820 человек.
Диверсанты имели разные задачи
Диверсанты имели разные задачи, отличались они и составом и уровнем подготовки. Некоторые ВРГ насчитывали до 20 человек.
Они преследовали цель убийства военно-политического руководства нашего государства, совершение террористических актов на территории объектов критической инфраструктуры. В том числе говорится и о правительственном квартале,
– отметил заместитель министра.
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Теракта против руководства страны удалось предотвратить в марте 2022 года. Однако больше деталей в МВД сообщить затрудняются. Обещают обнародовать все подробности уже после победы.
Россия продолжает совершать диверсии на территории Украины: последние новости
- В МВД ранее рассказали , что российские диверсанты действуют по всей территории Украины. Особенно большое количество – в прифронтовых зонах.
- Так на Одесщине в результате контрдиверсионных мер обнаружили поклонника "русского мира". Муж сдавал врагам позиции ВСУ. За это он проведет 8 лет за решеткой.
- В конце мая в Николаеве задержали сразу 4 агента , работавших на Россию. Инициатором создания этой группировки стал житель Херсона.
- Работу еще одной диверсионно-разведывательной группы в Николаеве курировал русский генерал. Агентная группа насчитывала 5 человек.
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