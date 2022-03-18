МВД разрешило быстро перерегистрировать охотничье оружие на военное
Источник:фейсбук Антона Геращенко
Сегодня появилась возможность быстро перерегистрировать собственное охотничье оружие на военного всего лишь за один час.
Такую информацию сообщил у себя на странице в фейсбук бывший заместитель Министра МВД Украины Антон Геращенко.
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Если у вас есть нарезной карабин с хорошим прицелом, который может убить десяток оккупантов в руках снайпера – вы легко можете передать его на фронт,
– написал Геращенко.
Всего за один час можно перерегистрировать охотничье оружие от владельца на представителя ВСУ, согласно поручению министра внутренних дел Дениса Монастырского.
"Для этого владельцу нарезного оружия достаточно прийти к полицейскому со своим стволом и документами на право собственности. Указать, на кого он хочет переоформить свое оружие. Для регистрации достаточно электронной копии паспорта и кода нового владельца. После чего оружие будет немедленно перерегистрировано на нашего Героя. Осталось только передать его на фронт", – рассказал Антон Геращенко.
По предварительным данным, в Украине зарегистрировано 180 тысяч единиц стрелкового оружия. Из которых несколько десятков тысяч – это суперсовременные Blaser, Sauer, Steyr, Merkel в калибрах 300, 308, 30-06.
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