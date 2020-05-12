Сервисные центры МВД заработали: где можно стать в электронную очередь

После ослабления карантина с 12 мая начали работу сервисные центры МВД, записаться в них можно онлайн. Сейчас запись по интернету доступна только в Киеве и Днепропетровской области.

Предыдущая онлайн-регистрация в остальные сервисных центров невозможна из-за технических неисправностей. Специалисты сейчас решают эту проблему. Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД в Фейсбуке.

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Для того, чтобы попасть в очередь, людям рекомендуют позвонить на справочный телефон регионального сервисного центра МВД по месту жительства.

Как воспользоваться услугой "Запись в электронную очередь"

Следует зайти на сайт Главного сервисного центра МВД.

Выбираете раздел "Запись в электронную очередь".

Следующий шаг – прохождение идентификации через Bank ID, или ЭЦП.

Напоследок Вам остается только найти сервисный центр, в котором хотите перерегистрировать право собственности на автомобиль.

После получите дату и время, когда сможете это сделать.

Необходимо обратить внимание на установленные ограничения количества записей – в частности, записаться на выбранную услугу можно только один раз в день.

В случае отсутствия в сервисном центре МВД электронной очереди, запись для получения услуг будет происходить по номерам телефонов региональных сервисных центров МВД соответствующей области.

Обратите внимание! Во время пандемии в сервисных центрах МВД предприняли противоэпидемические меры безопасности. В частности, обустроили помещения защитными перегородками. На 10 квадратных метрах площади сможет находиться только один посетитель. Всем при входе будут измерять температуру и обрабатывать руки антисептиками.



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