В Украине снова заработают сервисные центры МВД: что следует знать о введенных ограничениях
С 12 мая возобновляют свою работу сервисные центры МВД, осуществляющих регистрационные действия с автотранспортом. Правда, работать они будут в соответствии с санитарными и противоэпидемическими требованиями. Кроме того, здесь вводят услугу "Запись в электронную очередь". Из-за карантина эти центры находились на вынужденном перерыве в течение двух месяцев.
Как подчеркнул заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко, очевидно, что за два месяца карантина украинцы были вынужденными откладывать операции по купле-продаже транспортных средств. Поэтому тысячи автовладельцев могут броситься в сервисные центры, чтобы их перерегистрировать. Соответствующий пост появился на его фейсбук-странице.
Важно В Украине ослабили карантин: что открывается с 11 мая
Логично, что система сервисных центров МВД не в состоянии будет за один день провести десятки тысяч перерегистраций автомобилей, которые накопились за два месяца карантина. Именно для этого, Главным сервисным центром МВД разработана удобную услугу "Запись в электронную очередь",
– сказал Геращенко.
По его словам, введение такой услуги позволит выбрать удобное для себя время и не стоять в очередях, подвергаясь опасности подхватить коронавирус.
Как воспользоваться услугой "Запись в электронную очередь"
- Следует зайти на сайт Главного сервисного центра МВД по адресу www.hsc.gov.ua,
- Далее Выбираете раздел "Запись в электронную очередь".
- Следующий шаг – прохождение идентификации через Bank ID, или ЭЦП.
- Напоследок Вам остается только найти Сервисный центр, в котором хотите перерегистрировать право собственности на автомобиль.
- После Вы получите дату и время, когда сможете это сделать.
- Необходимо обратить внимание на установленные ограничения количества записей – в частности, записаться на выбранную услугу можно только один раз в день.
- В случае отсутствия в сервисном центре МВД электронной очереди, запись для получения услуг будет происходить по номерам телефонов региональных сервисных центров МВД соответствующей области.
Как пользоваться услугой "Запись в электронную очередь": видеообъяснение
Онлайн-запись является индивидуальной и не может передаваться другому лицу. Несоответствие реальным лицам выбранной услуги и данных, указанных при регистрации в электронной очереди, является основанием для отмены регистрации в электронной очереди,
– добавляют в МВД.
Какие еще меры введут в сервисных центрах МВД
- Все сервисные центры будут обустроены защитными прозрачными перегородками и обозначениями социальной дистанции.
- Услуги будут предоставляться с соблюдением требований пребывания одного лица на 10 квадратных метрах и с учетом дистанции между посетителями не менее 1,5 метра.
- Всем посетителям будут измерять на входе температуру.
- Также посетители смогут обработать руки антисептиками.
- А в самих помещениях введена постоянная влажная уборка с применением дезинфицирующих средств и регулярное проветривание.
Все эти меры вводят в соответствии с противоэпидемическими и санитарными рекомендациями, которые обнародовало Министерство здравоохранения.
Обратите внимание Карантин в Украине продолжили до 22 мая
Что известно о выходе Украины из карантина
- В Украине с 12 марта ввели общенациональный карантин, впоследствии его дважды продлевали. До последнего времени он действовал до 11 мая.
- Уже с 11 мая Украина начинает ослаблять ограничения. Для этого правительство предусмотрело пять этапов выхода из карантина.
- По словам премьера Дениса Шмыгаля, если эпидемиологическая ситуация будет благоприятной, реализация этих этапов начнется быстрее, чем предполагали.
- С 1 мая в Украине начали открывать продовольственные и аграрные рынки. Происходит это при условии, что те придерживаются санитарных норм и требований от Минздрава. Речь идет, в частности, о дезинфекции, масочным режиме и соблюдение дистанции.
- По состоянию на 11 мая в Украине подтвердили 15 648 случаев COVID-19. 3288 человек выздоровели. Правда, есть и плохие новости – 408 инфицированных умерли.
5 этапов выхода Украины из карантина / Инфографика 24 канала
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