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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

В Украине снова заработают сервисные центры МВД: что следует знать о введенных ограничениях

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С 12 мая в Украине возобновляют работу сервисные центры МВД: все, что известно
С 12 мая в Украине возобновляют работу сервисные центры МВД: все, что известно / Пресс-служба МВД

С 12 мая возобновляют свою работу сервисные центры МВД, осуществляющих регистрационные действия с автотранспортом. Правда, работать они будут в соответствии с санитарными и противоэпидемическими требованиями. Кроме того, здесь вводят услугу "Запись в электронную очередь". Из-за карантина эти центры находились на вынужденном перерыве в течение двух месяцев.

Как подчеркнул заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко, очевидно, что за два месяца карантина украинцы были вынужденными откладывать операции по купле-продаже транспортных средств. Поэтому тысячи автовладельцев могут броситься в сервисные центры, чтобы их перерегистрировать. Соответствующий пост появился на его фейсбук-странице.

Важно В Украине ослабили карантин: что открывается с 11 мая

Логично, что система сервисных центров МВД не в состоянии будет за один день провести десятки тысяч перерегистраций автомобилей, которые накопились за два месяца карантина. Именно для этого, Главным сервисным центром МВД разработана удобную услугу "Запись в электронную очередь",
– сказал Геращенко.

По его словам, введение такой услуги позволит выбрать удобное для себя время и не стоять в очередях, подвергаясь опасности подхватить коронавирус.

Как воспользоваться услугой "Запись в электронную очередь"

  • Следует зайти на сайт Главного сервисного центра МВД по адресу www.hsc.gov.ua,
  • Далее Выбираете раздел "Запись в электронную очередь".
  • Следующий шаг – прохождение идентификации через Bank ID, или ЭЦП.
  • Напоследок Вам остается только найти Сервисный центр, в котором хотите перерегистрировать право собственности на автомобиль.
  • После Вы получите дату и время, когда сможете это сделать.
  • Необходимо обратить внимание на установленные ограничения количества записей – в частности, записаться на выбранную услугу можно только один раз в день.
  • В случае отсутствия в сервисном центре МВД электронной очереди, запись для получения услуг будет происходить по номерам телефонов региональных сервисных центров МВД соответствующей области.

Как пользоваться услугой "Запись в электронную очередь": видеообъяснение

Онлайн-запись является индивидуальной и не может передаваться другому лицу. Несоответствие реальным лицам выбранной услуги и данных, указанных при регистрации в электронной очереди, является основанием для отмены регистрации в электронной очереди,
– добавляют в МВД.

Какие еще меры введут в сервисных центрах МВД

  • Все сервисные центры будут обустроены защитными прозрачными перегородками и обозначениями социальной дистанции.
  • Услуги будут предоставляться с соблюдением требований пребывания одного лица на 10 квадратных метрах и с учетом дистанции между посетителями не менее 1,5 метра.
  • Всем посетителям будут измерять на входе температуру.
  • Также посетители смогут обработать руки антисептиками.
  • А в самих помещениях введена постоянная влажная уборка с применением дезинфицирующих средств и регулярное проветривание.

Все эти меры вводят в соответствии с противоэпидемическими и санитарными рекомендациями, которые обнародовало Министерство здравоохранения.

Обратите внимание Карантин в Украине продолжили до 22 мая

Что известно о выходе Украины из карантина

  • В Украине с 12 марта ввели общенациональный карантин, впоследствии его дважды продлевали. До последнего времени он действовал до 11 мая.
  • Уже с 11 мая Украина начинает ослаблять ограничения. Для этого правительство предусмотрело пять этапов выхода из карантина.
  • По словам премьера Дениса Шмыгаля, если эпидемиологическая ситуация будет благоприятной, реализация этих этапов начнется быстрее, чем предполагали.
  • С 1 мая в Украине начали открывать продовольственные и аграрные рынки. Происходит это при условии, что те придерживаются санитарных норм и требований от Минздрава. Речь идет, в частности, о дезинфекции, масочным режиме и соблюдение дистанции.
  • По состоянию на 11 мая в Украине подтвердили 15 648 случаев COVID-19. 3288 человек выздоровели. Правда, есть и плохие новости – 408 инфицированных умерли.

етапи виходу з карантину
5 этапов выхода Украины из карантина / Инфографика 24 канала

 

Автор: Андрей Шляхтин
Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Украины Коронавирус COVID-19 Антон Геращенко Министерство внутренних дел Новости политики
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